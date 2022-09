“Tax-Free Index”: qual è questa metrica di 1,2 miliardi di euro che è una via d’uscita dalla crisi?

David Clarenvale, vice primo ministro e ministro del ceto medio, ha parlato giovedì mattina a RTL info sulla crisi energetica, il cui inizio è difficile da vedere. “È improbabile che i commenti di Putin di mercoledì ci rassicurino, ma la guerra in Ucraina è la principale causa di questa crisi. Si teme quindi che i prezzi dell’energia rimangano elevati per qualche tempo.Spiegato a Fabrice Grosvelli.

“I numeri economici sono preoccupanti: i prezzi dell’energia salgono, i tassi di interesse salgono, l’inflazione sta accelerando e siamo sull’orlo della recessione. Possiamo capire che i cittadini sono preoccupati. E il 40% delle aziende agroalimentari, dopo il Corona virus e la crisi energetica, si trova in difficoltà, sebbene prima le loro condizioni finanziarie fossero buone. Vi è un significativo deterioramento della situazione economica“, Lui continuò.

I datori di lavoro non pagheranno l’intero indice

E a livello di soluzioni percepite, ha detto,Indice di esenzione fiscale. Quindi i cittadini potranno ottenere un aumento del 10% (di stipendio), ma il datore di lavoro pagherà solo l’importo netto, non il totale. Quindi non pagherà i contributi di previdenza sociale del tuo datore di lavoro. Ciò le consentirebbe di concedere aumenti, e quindi garantire il potere d’acquisto dei suoi lavoratori, ma senza pagare l’intero importo per questo prelievo. Così, riguadagna un po’ del suo vantaggio competitivo rispetto al suo concorrente. Costerà 1,2 miliardi di euro, ma porterà anche risparmi in termini di salari ai suoi lavoratori”.

Ma sono meno soldi nelle casse della previdenza sociale, quindi il MR dovrà persuadere altri partiti politici al potere, in particolare il Partito socialista.