La guerra tra Israele e Gaza: come possono Nasrallah e Hezbollah non permettere a Tel Aviv di dettare il loro ritmo? (analisi)

Consideriamo ora il versante israeliano. Va notato che l'esercito israeliano non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a Beirut. Non vi è alcuna affermazione, ma tutte le prove ci sono. Secondo Elena Aoun, questo è uno stile di business classico da parte ebraica? Sì secondo lei.

“Voi avete avuto, nel corso degli anni, addirittura decenni, un gran numero di attacchi di cui nessuno ha rivendicato la responsabilità, ma che sono solo un segreto di Pulcinella. E ci sono frasi di alcune delle figure di spicco israeliane che sembrano negare , ma allo stesso tempo confermano lo stesso. Gli Stati Uniti lo hanno confermato ancora una volta, e credono effettivamente che dietro ci sia Israele, anche se non vogliono nemmeno confermarlo in modo chiaro. Ma Hezbollah non ha dubbi. E l'ultimo ad apprezzarlo “Questo assassinio sarà punito”, soprattutto perché si è verificato un doppio crimine: questo attacco è avvenuto nella roccaforte di Hezbollah. Ma è anche interessante sottolineare il fatto che usa il termine “evento”, il termine assassinio, ma la linea rossa che stai ridisegnando riguardo alla posizione di Hezbollah su Israele è un vero e proprio attacco che Israele lancerà al Libano. Linea rossa. “Possiamo vedere chiaramente che ci sono elementi nel linguaggio che sembrano indicare che non tiene conto del fatto che questo assassinio è l'innesco o la scintilla che scatenerà un attacco”. Elena Aoun conferma.