Cina, Arabia Saudita… questi paesi hanno pagato milioni in beni di Trump quando era presidente

Secondo un rapporto intitolato “La Casa Bianca in vendita”, approvato dall’unica minoranza democratica in questo comitato e rivelato dal Washington Post, vi erano funzionari di 20 paesi: Cina, India, Turchia, Arabia Saudita, Qatar e Repubblica Democratica. del Congo. – Ha pagato l'affitto e le bollette nel 2017 e nel 2018 per quattro proprietà tra le 500 entità e società affiliate a Donald Trump e al gruppo familiare della Trump Organization.

“Come presidente, Donald Trump ha accettato più di 7,8 milioni di dollari in pagamenti da paesi stranieri e dai loro leader, compresi alcuni dei regimi più disgustosi del pianeta”, critica il rapporto, accusando l’ex inquilino della Casa Bianca (2017-2021) di frode. Ha visto “una parte di questo denaro passare attraverso le sue mani”.

Le quattro proprietà prese di mira sono uffici e appartamenti presso la Trump Tower, un iconico grattacielo sulla Fifth Avenue a Manhattan, e hotel o proprietà residenziali a New York, Washington e Las Vegas.

Ad esempio, secondo il rapporto, la banca statale cinese ICBC ha affittato uffici nella Trump Tower e la spesa di Pechino per il patrimonio immobiliare dell'ex capo di stato ammonta a 5,5 milioni di dollari.