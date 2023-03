‘È durato solo pochi minuti ma la devastazione è colossale’: un impressionante tornado travolge un villaggio a Cruz

Tetti strappati, muri di pietra distrutti, tegole sulla strada, alberi sradicati… Il villaggio porta i segni dell’attacco meteorologico che ha colpito molti dei paesi circostanti alla fine di giovedì. Alcuni residenti sono stati privati ​​dell’elettricità perché si riscaldano con stufe e accendono candele. La Creuse è stata una delle 65 amministrazioni messe in campo da Météo-France per una veglia gialla giovedì pomeriggio. Nel suo caso, era un avvertimento di venti e tempeste.

“Ero sul balcone e tutto ha iniziato a tremare con un rumore indescrivibile” Bernard Le Piggott, un altro residente in pensione, aggiunge, tenendo d’occhio l’edificio dove questo pensionato immagazzina la sua legna, ora all’aperto.

Non lo sapevamo mai, nemmeno nel 1999.ha rassicurato Martine Pimbaum, uno dei vicesindaci di Pontareon, riferendosi a due tempeste eccezionali che hanno colpito la Francia nel dicembre di quell’anno.

In totale, una cinquantina di case sono state danneggiate ma non sono stati segnalati feriti e nessuno è stato portato a Pontareón, secondo i servizi di emergenza. Una sessantina di vigili del fuoco sono intervenuti nel villaggio e in altri quattro paesi colpiti dal ciclone, tra cui Mesparod Merinat, dove la scuola è stata gravemente danneggiata.