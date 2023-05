La guerra in Ucraina: un aggiornamento del 19 maggio

Sul fronte, Kiev e altre città ucraine sono state nuovamente attaccate venerdì all’alba dalle forze russe, secondo l’esercito ucraino. D’altra parte, ha guadagnato più territorio sulle aree occupate dai russi intorno alla contesa città di Bakhmut nell’Ucraina orientale, secondo le autorità di entrambe le parti.

Verso mezzanotte, abbiamo appreso che ilSecondo le autorità locali, l’agenzia di stampa russa Tass ha riferito che l’aeroporto di Mariupol è stato colpito da una serie di esplosioni venerdì sera.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato la regione occupata di Zaporizhia (Ucraina meridionale) in un momento in cui Kiev ha dichiarato che stava completando i preparativi per un grande attacco.

Sempre da parte russa, Mosca ha inserito Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, nella lista dei ricercati.

Nel corso della giornata, ha anche annunciato che sta negando l’ingresso a 500 americani, tra cui l’ex presidente Barack Obama, in risposta alle sanzioni impostegli da Washington. E venerdì ha anche dichiarato “indesiderabile” l’ONG Greenpeace, una misura che di fatto vieta le sue attività nel paese in un completo giro di vite su qualsiasi voce critica dopo l’attacco del Cremlino in Ucraina.

La Russia ha anche – ancora una volta – vietato una visita consolare al giornalista statunitense detenuto Ivan Gershkovitch, sostenendo che Washington non aveva rilasciato visti ad alcuni giornalisti russi ad aprile.

Segui di seguito la nostra diretta dedica alla guerra in Ucraina.