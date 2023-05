Guerra in Ucraina: Joe Biden dà il via libera alla consegna degli F-16 a Kiev

JUn alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato venerdì che Biden aveva segnalato ai leader del G7 che avrebbe dato il via libera alle consegne di caccia occidentali all’Ucraina, compresi gli F-16 statunitensi.

E il presidente Usa, che sta partecipando al vertice del G7 in Giappone, ha rassicurato i suoi interlocutori del suo “sostegno a un’iniziativa congiunta volta ad addestrare i piloti ucraini su aerei da combattimento di quarta generazione, tra cui l’F-16”, secondo questa fonte.

Joe Biden, che orchestra la risposta occidentale alla Russia, sta affrontando crescenti pressioni per consentire l’invio di caccia F-16 statunitensi in Ucraina, non dagli stessi Stati Uniti ma da altri paesi che li hanno.