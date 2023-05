ILIl viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato all’agenzia di stampa statale Tass che l’Occidente correva un “rischio colossale” se gli F-16 fossero stati effettivamente inviati in Ucraina. Secondo Grushko, l’Occidente sta nuovamente aumentando la tensione con questo paese.

Quando è stato chiesto, il viceministro ha risposto alle notizie secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a mettere a disposizione dell’Ucraina gli F-16 per l’addestramento. Non è ancora noto se gli aerei da combattimento verranno effettivamente abbandonati, ma sembra esserci una mossa in questa direzione. Secondo l’agenzia TASS, Grushko ha dichiarato: “È molto rischioso per loro”. In ogni caso, questo aspetto sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani e avremo tutte le risorse necessarie per raggiungere i nostri obiettivi. »

La Casa Bianca ha dichiarato venerdì che Biden ha superato la sua indecisione, affermando di essere disposto a consentire ad altri paesi di fornire a Kiev gli aerei da combattimento che desiderava, gli F-16 di fabbricazione statunitense. Una decisione “storica” ​​ha accolto con favore il presidente ucraino.