Chat nascoste? Secondo i media Notiziario NBCUn gruppo di ex alti funzionari statunitensi ha tenuto per mesi colloqui segreti con i russi vicino al Cremlino per porre fine alla guerra in Ucraina. Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Ha anche partecipato all’incontro lo scorso aprile, quando era a New York per un vertice Onu.

Questi incontri segreti, del tipo “diplomazia a doppio binario” (diplomazia parallela condotta da attori non statali durante le crisi, ndr), riuniranno in particolare Richard Haass, ex diplomatico statunitense, presidente del Council for Foreign Relations Think Tank dal 2003. Altri due membri dell’organizzazione This, Charles Kupchan, specializzato in Europa e Thomas Graham, specializzato in Russia, che in precedenza ha lavorato alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, faranno parte di questi negoziati segreti. Mary Beth Long, ex vicesegretario alla difesa con una vasta esperienza in questioni relative alla NATO, sarebbe stata coinvolta nei colloqui.

Per motivi di sicurezza, le fonti del canale non hanno reso noti i nomi di personalità russe, ma si tratta di ambienti accademici e intellettuali.

La pace in Ucraina è possibile? E se la risposta è sì, allora come?

Durante questi incontri verranno discussi alcuni dei temi più spinosi della guerra in Ucraina. In particolare, il destino dei territori occupati dai russi dal 2014, come la Crimea o il Donbass, dove una parte significativa della popolazione appartiene principalmente alla Russia. Il presidente Zelensky lo conferma Non vuole negoziare la pace con la Russia prima di riconquistare i territori perduti. Un’operazione “irrealistica”, secondo informazioni raccolte da Nbc News da fonti anonime che evocano l’opinione di militari e personalità americane. Alcuni terreni non saranno rimborsabili per l’Ucraina.

Lo scopo di questi colloqui segreti è mantenere i contatti con il governo russo. Il canale non sa con quale frequenza si tengono questi incontri, ma almeno un incontro si è svolto a Mosca.

L’amministrazione Biden è stata informata, ma non approva, di questi incontri. Diversi diplomatici statunitensi hanno detto al canale che discutere del destino dell’Ucraina senza l’Ucraina non è di buon auspicio. Questo può indebolire Kiev.

