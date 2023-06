A parte alcuni supermercati e negozi di alimentari, a Mariupol hanno riaperto alcune attività commerciali. Ma la città ha già il suo canale televisivo, Mariupol 24, che ha riaperto nell’agosto 2022 e racconta fedelmente la storia della rinascita della città dettata dal potere russo. La maggior parte dei giornalisti e dei tecnici fuggiti dalla città sono i “sopravvissuti” delle tre ex stazioni televisive Mariupol, aiutati da una piccola squadra di giovani di Donetsk o della Russia che producono i programmi.

Un’indagine di Reporters sans frontières sostiene che sia stata istituita da Alexander Malkevich, un uomo d’affari vicino a Yevgeny Prigogine. Testa di Wagner. Negli studi allestiti alla periferia della città, ci spiega Ksenia Mysurevich, il canale si è posto il compito di raccontare la storia della ricostruzione della città. “Catturiamo la notizia grazie a una telecamera di sorveglianza salvata eroicamente dalla distruzionespiega il 19enne.La squadra è composta da pochi membri delle tre ex catene della città che non sono fuggiti.

Uno dei servizi popolari sul canale è la riparazione delle strade, che sono state certamente danneggiate dalla guerra, ma erano famose nella zona quando era sotto l’amministrazione ucraina. Secondo un metodo già collaudato in Crimea, la Russia è particolarmente interessata alla sua riforma. Una domenica alle 21:00 abbiamo potuto vedere un enorme sito di spargimento di bitume. “Non voglio incolpare l’Ucraina: ma in 30 anni non è stata ricostruita una sola casa, non è stato fatto niente per la gente. Niente !”La cinquantenne Valery si è incontrata allo zoo di Mariupol che è sopravvissuta alla guerra, dice Valery. “Questi ragazzi ce la fanno, hanno fatto di più in un anno che in 30 anni. Questa è la differenzaHa concluso: “Il messaggio è stato chiaramente ben accolto.

“ComunqueUn vecchio cittadino spiega, Tutti coloro che sono stati istigati dalla presenza dei russi o sono morti o sono morti“.