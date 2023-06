Perché non dovresti pungere le salsicce prima di grigliarle | cibo

scrivere



fino a 30 gradi. Abbiamo dovuto pazientare per ambientarci, ma finalmente è arrivato il bel tempo. E infatti, è accompagnato dal delizioso aroma della carne alla griglia e dalle stesse discussioni del barbecue. Le salsicce e le merguez devono essere punzecchiate prima di essere messe sulla griglia? Abbiamo posto la domanda a Jerome Wright, il capobanco del macellaio del negozio di alimentari di Rob.

Lo specialista ha insistito: “Non dovresti mai pungere le salsicce!” In caso contrario, il succo all’interno fuoriuscirà e la salsiccia si asciugherà. Ma è lo stesso consiglio per la carne in generale! “

Il modo ideale è usare le pinze per catturare la carne. Pungendo la forchetta si lascia fuoriuscire l’acqua della costituzione. “È meglio lasciare quest’acqua in bocca, e non sui carboni del barbecue.”

François Dupont, organizzatore del campionato francese di barbecue dal 2013, è d’accordo in un’intervista con Ouest-France. Precisa: “Quando lo pungi, il grasso si insinua nella brace e dà luogo a fiamme che anneriscono e seccano il cibo. Se non lo pungiamo, non avremo una fiamma, e quindi una salsiccia più saporita e morbida”. ”

Le salsicce esplodono

Resta da ottenere una salsiccia non troppo unta, con il rischio di vederla esplodere. Per Olivier Poels, specialista in cucine di Europe 1, questo accade “quando acquisti salsicce industriali”. la soluzione? Hai indovinato: vai da un macellaio di qualità. “Quindi queste salsicce di alta qualità non devono essere pungenti” e “non devono essere cotte troppo duramente per evitare di scoppiare. In questo modo, preserviamo il lato succoso della salsiccia”. READ Il tornado del Kentucky uccide almeno 50 persone (video)

Ecco i sette errori più comuni che non dovresti mai più fare quando grigliate.

