La guerra in Ucraina: sul fronte russo-ucraino si moltiplicano le “operazioni offensive”.

Queste operazioni si svolgono in un momento in cui le autorità ucraine affermano di prepararsi da mesi a un contrattacco su larga scala volto a costringere le forze russe a ritirarsi dalle aree che occupano. Operazione difensiva (dall’Ucraina) Include contromisure offensive. Pertanto, in alcuni settori stiamo conducendo azioni offensive.Lo ha detto lunedì il vice ministro della Difesa ucraino Jana Malyar, senza approfondire. Come ho detto, senza ulteriori dettagli, “piccole battaglie” Nel sud, dove si trovano le forze russe “in difesa”.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto gli attacchi su cinque settori del fronte dalla mattina del 4 giugno. Nella direzione meridionale della regione di DonetskHa affermato che i soldati russi hanno inflitto pesanti perdite alle forze ucraine vicino alla località di Neskuchny, nella regione di Donetsk, e Novodarivka, al confine tra questa stessa regione ea sud di Zaporizhia. Tentativi di sfondare le difese russe. – tutti rinviati, secondo Mosca – si sono svolti anche lunedì pomeriggio vicino alla città di Novodonetsk, vicino a Vogledar, un frequente punto caldo sul fronte nel sud della regione di Donetsk.

Bakhmut “Epicentro”

Secondo Kiev, il settore Bakhmut, che è stato teatro della battaglia più lunga e sanguinosa del conflitto e che la Russia ha affermato di aver conquistato a maggio, è ancora in piedi. “Punto di combattimento”. La signora Maliar dice che le forze ucraine stanno avanzando alla periferia di questa città “Su un fronte abbastanza ampio.” : Raggiungiamo il successo e occupiamo altezze di leadership. Questa avanzata ucraina è stata confermata dal leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, secondo lui “Parte della località Birkhivka è già perduta”. UN “VergognaHa detto, ancora una volta ha attaccato il generale Gerasimov e il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Se l’Ucraina tace sui suoi veri piani di contrattacco, esperti e soldati russi si aspettano che Kiev raddoppi le linee nemiche per scoprire i punti deboli lì, prima di liberare il grosso delle forze. Tale era lo scenario del settembre 2022, quando l’esercito ucraino preparava segretamente un’offensiva che avrebbe rioccupato quasi l’intera regione di Kharkiv nel nord-est.

Belgorod è sempre più sotto pressione

Inoltre, le incursioni ei bombardamenti di due settimane nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, sono stati rivendicati da combattenti che si presentano come russi che combattono dalla parte degli ucraini. I raid hanno ucciso diversi civili e ferito dozzine di civili. Nell’ultima operazione di domenica, un gruppo chiamato Freedom Corps in Russia ha radunato i prigionieri che dovevano essere consegnati a Kiev.

Questa è la prima volta che i russi vengono catturati sul suolo russo. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha eccezionalmente menzionato possibili negoziati. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo non ha rilasciato commenti, affermando solo di aver respinto una nuova incursione domenica. I combattimenti nei giorni scorsi si sono concentrati intorno alle città di Novaya Tavolganka e Chepekino, vicino al confine, costringendo migliaia di civili a fuggire a Belgorod, capoluogo della regione. “Non è una gran domanda“per infliggere perdite ai ranghi delle forze russe invece di “farli correre” E ad influenzare il proprio morale ma anche quello del popolo russo, che vede la guerra invitarsi nella propria quotidianità, giudica l’analista militare Josef Henroten, caporedattore della rivista specializzata DSI. (Secondo Agence France-Presse)