Ora legale questo fine settimana: cosa devi sapere

ILIl passaggio dall’ora solare all’ora legale avverrà la notte successiva. Alle 2 del mattino di domenica, l’orologio avanzerà di un’ora. Saranno le tre e quindi “perdiamo” un’ora di sonno. Il sole sorge più tardi la mattina e tramonta più tardi la sera.

Il cambio dell’ora è stato implementato dal 1977 in Belgio. L’obiettivo iniziale era quello di sfruttare più luce diurna per ridurre l’illuminazione artificiale e risparmiare energia. Oggi questo sistema è sempre più criticato. In particolare, i suoi critici sottolineano che interrompe il ritmo biologico.

Sondaggi

Nel 2018 la Commissione Europea ha proposto di abolire il fuso orario e di utilizzare lo stesso orario tutto l’anno. I sondaggi di opinione hanno mostrato che molti europei erano convinti di questa idea. Tuttavia, gli Stati membri non sono riusciti a concordare quale fuso orario mantenere e la proposta è stata accantonata. Alla fine è stato deciso che ogni Stato membro poteva scegliere quale programma desiderava mantenere. Ma da allora, la crisi del virus e la guerra in Ucraina hanno catturato tutta l’attenzione e le discussioni sull’argomento sono rimaste ferme. Stessa tendenza in Belgio, dove al momento nessuna decisione è all’ordine del giorno.