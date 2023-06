La guerra in Ucraina: la Nato si aspetta “molte nuove promesse” di consegne di armi

ILIl segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha detto giovedì che si aspetta “molte nuove promesse” di consegne di armi e munizioni all’Ucraina prima della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina noto come “Ramstein” a Bruxelles.

Questo gruppo, guidato dagli Stati Uniti, comprende circa 50 paesi che forniscono armi e altro supporto a Cave. Si riunisce a Bruxelles presso la sede della NATO, in vista di una riunione di due giorni dei ministri della difesa di 31 paesi alleati – l’ultima riunione prima del vertice di Vilnius dell’11-12 luglio.

Sebbene l’Ucraina necessiti di vari tipi di supporto, l’obiettivo dell’incontro è garantire il mantenimento in condizioni operative dei sistemi d’arma già forniti. “Il che significa che (gli ucraini) hanno munizioni, pezzi di ricambio, capacità di manutenzione e riparazione”, ha detto Stoltenberg al suo arrivo alla NATO.

Ha inoltre accolto con favore la decisione di diversi paesi alleati di fornire addestramento ai piloti ucraini.

Danimarca e Paesi Bassi hanno deciso di guidare una coalizione di paesi europei – che comprende anche il Belgio – per addestrare i piloti ucraini all’uso di aerei da combattimento F-16 al fine di aumentare le capacità dell’Ucraina per respingere l’aggressione russa. “È significativo e ci consentirà, in una fase successiva, di prendere decisioni per la consegna di aerei da combattimento di quarta generazione, come l’F-16, ad esempio”, ha aggiunto Stoltenberg.