“Mia moglie dorme poco la notte, ma io sono sempre vigile” (foto)

Questa è una situazione insopportabile che i due pensionati stanno affrontando ormai da più di un anno. Vengono sfrattati dall’affitto nell’aprile 2022 perché devono dei soldi e Alan e Giselle hanno solo la macchina per restare.

A causa dei suoi debiti, Alan non può più richiedere un alloggio sociale. “Sono stato sfrattato tre volte, una delle quali perché non pagavo più l’affitto, perché il luogo di residenza era inidoneo. Poi ho fatto domanda per HLM, solo con ripetuti sgomberi, massa di padrone di casa sociale”, testimonia il settantenne sulle colonne di France Bleu .