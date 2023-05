La guerra in Ucraina: il metodo del giornale per aggirare la censura russa

YuUn quotidiano finlandese ha rivelato, mercoledì, di aver trovato un modo per aggirare la censura dei media russi nascondendo informazioni e rapporti sull’Ucraina in un popolare gioco online in Russia.

“Mentre Helsingin Sanomat e i media stranieri indipendenti sono vietati in Russia, i giochi online non sono attualmente vietati”, ha detto all’AFP il caporedattore del giornale, Antero Moca.

Helsingin Sanomat ha utilizzato lo sparatutto online Counter-Strike, che ha circa quattro milioni di giocatori in Russia. Mentre la maggior parte dei giochi viene giocata su livelli e mappe ufficiali pubblicati dall’editore Valve, i giocatori possono creare mappe personalizzate che chiunque può scaricare e utilizzare.