Non verrà restituito alla sua famiglia adottiva: “Se gli diamo il cane, può essere considerato un crimine”

Venerdì 21 aprile tutto è cambiato per Olivier Lenard: mentre portava a spasso il suo boxer Eros, di un anno e otto mesi, quest’ultimo è scappato, per la terza volta dalla sua adozione un anno fa, riferiscono i nostri colleghi di La Voix du Nord . È dotato solo di un microchip per identificarlo.

Dopo una settimana di ricerche, Olivier ha scoperto che il suo cane era stato portato via dal Kanche Othe Spa Club. Poi va lì per recuperare Eros, ma appena arriva c’è una doccia fredda. “Immediatamente, mi hanno chiarito che non avrebbero restituito il mio Eros. Di profilo i-cad appartiene ancora all’Associazione Terre de Boxer – situata negli Yvelines – da cui l’abbiamo adottato nel marzo 2022.