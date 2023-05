Live – La guerra in Ucraina: il Cremlino accusa Washington di essere dietro il presunto attacco dei droni

Giovedì dall’Aia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto la creazione di un tribunale speciale per il reato di aggressione, dopo una visita inaspettata alla Corte penale internazionale. In visita nei Paesi Bassi, il presidente ucraino incontrerà il primo ministro belga Alexandre de Croo, che ha fatto il viaggio per raggiungere il suo omologo olandese Mark Rutte.

La Russia ha annunciato un’indagine sul terrorismo dopo che Mosca ha dichiarato di aver abbattuto due droni che avrebbero preso di mira il Cremlino e ha accusato l’Ucraina di un tentativo di omicidio. “terrorista”. Il Cremlino sta ora accusando Washington di essere dietro il presunto attacco di droni.

Un incendio è scoppiato in una centrale petrolifera nel sud-ovest della Russia durante la notte tra mercoledì e giovedì dopo un attacco di droni, secondo un governatore regionale. Questo sarà il terzo attacco ucraino a un deposito di carburante russo in due giorni. Da parte sua, l’Ucraina afferma questa mattina, giovedì, di aver abbattuto 18 dei 24 droni inviati dalla Russia.

Inoltre, mercoledì si sono sviluppati i risultati degli attacchi russi nella regione di Kherson (sud): hanno provocato almeno 23 morti e 46 feriti, secondo una fonte militare ucraina.