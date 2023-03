Riforma delle pensioni in Francia: 310 arresti giovedì, secondo Gerald Darmanin

Gerald Darmanin ha annunciato venerdì che un totale di 310 persone sono state arrestate giovedì in Francia, di cui 258 a Parigi durante le manifestazioni contro il ricorso del governo a 49,3 persone per adottare la controversa riforma del sistema pensionistico.

“L’opposizione è legittima, le manifestazioni sono legittime e nemmeno i bordelli o i consigliHa proseguito su RTL, deplorando in particolare il ministro dell’Interno:Bambole bruciatea Digione egovernatorati presi di miraAlla fine di giovedì.I cimiteri e i villaggi non sono aumentati!“, Egli ha detto.

In “rabbiaOvendetta“: Diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti giovedì in diverse città francesi per protestare contro la riforma del sistema pensionistico e il lancio dell’articolo 49.3, manifestazioni che sono state talvolta caratterizzate da tensioni e crolli.

“49,3 cadute”

Nel pomeriggio, i manifestanti si sono riuniti su invito del sindacato Solidere in Place de la Concorde a Parigi, vicino all’Assemblea nazionale. Dove Elizabeth Bourne ha lanciato l’articolo 49.3.

Rappresentanti di molte organizzazioni giovanili, sindacati studenteschi (alternativi), organizzazioni politiche (giovani ribelli, giovani ambientalisti, giovani NPA), su iniziativa di questa manifestazione hanno partecipato. A loro si unirono gli operai: lavoratori delle ferrovie, e delle raffinerie in particolare, e poi un corteo di oltre 1.600 giovani dal piazzale della Sorbona, al grido di “Emmanuel Macron, capo dei presidenti, veniamo a prenderti a casa“e altri”cade 49.3Un giornalista dell’AFP ha notato.