Tempo libero in Lussemburgo: Manger à la Schueberfouer costerà di più

Il prezzo delle materie prime è esploso. Per il petrolio si parla di un aumento dal 150% al 200%. Ci sarà un effetto sui nostri prezzi. Non raddoppieranno, ma saliranno del 15-20%”.

Tra tutti i ristoratori del “Fuer”, l’olio occupa un posto di rilievo nelle discussioni, ma non solo. “In termini di carne, la carne bovina è il 30% più costosa”, si lamenta David Wagner. “E il pesce, al prezzo di acquisto, rispetto all’ultima versione, è aumentato del 15-20%. Non ci sarebbero penuria, ma abbiamo dovuto fare scorta di molto petrolio. Anche gli operai non lavorano più per lo stipendio 2019 ”, aggiunge David Wagner.