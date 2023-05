Primarie repubblicane alle presidenziali Usa: Ron DeSantis sfida Donald Trump

Si prevede su Twitter, alla presenza di Elon Musk, mercoledì, che la nomina a governatore della Florida sia attesa da diversi mesi. Lo sfidante numero uno di Donald Trump, DeSantis, mostra serie pretese nazionaliste, ma sta già cominciando a sgretolarsi nei sondaggi, appesantito dalle sue posizioni estreme sulla questione “sveglia”.

Maureen Pekar



23/05/2023



SIl suo nome monopolizza conversazioni e cene sociali tra repubblicani: Ron DeAntis è una vera alternativa a Donald Trump alla luce delle primarie presidenziali di destra negli Usa? Occhi paffuti azzurro cielo, un contegno militare leggermente distante, stivali da cowboy e maniche di camicia rimboccate, l’attuale governatore della Florida fa appello alle folle conservatrici e sogna un destino presidenziale. Eppure, a 44 anni, non è né il primo né l’ultimo nei ranghi del Great Old Party (GOP) a bluffare sulle sue possibilità di arrivare alla Casa Bianca nel 2025. Per otto anni, orde di candidati repubblicani si sono scontrati la scogliera. Si chiama Trump, che ha conquistato il “Lincoln Party” e lo ha trasformato in un culto intorno alla sua personalità.



