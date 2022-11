L’Ucraina di fronte alla strategia russa di “guerra insopportabile”

analizzare. Se non puoi vincere la guerra, rendila insopportabile per il tuo avversario. Più di duecentocinquanta giorni dopo la sua uscita “operazione militare speciale” In Ucraina, la Russia si è resa conto dei fatti: nonostante la potenza di fuoco di gran lunga superiore a quella delle truppe a Kiev e la mobilitazione forzata di centinaia di migliaia di coscritti, il suo esercito non otterrà la vittoria sul campo, almeno non nei prossimi mesi.

Dalla presa delle città di Sievierdonetsk e poi di Lyssytchansk, all’inizio dell’estate nel Donbass, le forze di Mosca non hanno fatto ulteriori progressi. Al contrario, l’esercito russo sta ora lottando per contenere le forze ucraine, che stanno gradualmente riguadagnando il terreno perso nei primi mesi dell’offensiva. In ottobre, Kiev ha riconquistato quasi 3.000 chilometri quadrati del suo territorio, principalmente nel nord-est e nel sud del Paese. Oggi, la Russia occupa solo il 17% dell’Ucraina contro quasi il 25% di marzo, al culmine della sua offensiva.

Di fronte a questo logorio lento ma reale, Vladimir Putin ha deciso di cambiare strategia. Se i cannonieri russi hanno continuato a premere sul campo di battaglia, sparando 60mila proiettili ogni giorno, cioè dieci volte di più dei loro avversari, all’inizio dell’autunno Mosca si è impegnata in una campagna di attacchi alle infrastrutture delle città ucraine situate lontano dalla regione. Prima linea, come centrali elettriche e sottostazioni, reti di riscaldamento centralizzato, apparecchiature per le telecomunicazioni … Il 31 ottobre, una sessantina di missili da crociera e droni suicidi sono caduti nuovamente sulle città ucraine, in particolare, privando due terzi della capitale, Kiev, di acqua potabile – Da allora lo spettacolo è stato ripristinato.

‘creare un disastro umanitario’

Lo scopo di questi attacchi non è militare. Le truppe ucraine si stanno ammassando nell’est e nel sud del paese, lontano dalle città bersaglio. Le loro operazioni non sono molto ostacolate dai blackout: i centri di comando hanno i propri generatori e sono spesso mobili e ridondanti. Lo stesso per la logistica. Mentre i russi si affidano principalmente alle ferrovie per rifornire le loro forze, gli ucraini usano treni, camion e automobili in modo intercambiabile, rendendo i loro rifornimenti meno vulnerabili. “L’esercito russo ha distrutto 270 ponti e 20.000 km di strade dal 24 febbraio, ma questo non ostacola gli ucraini”Lo conferma una fonte militare francese.

