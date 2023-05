La grande sorpresa di Mask Singer: una stella inaspettata si nascondeva sotto una maschera di granchio!

Venerdì, su TF1, raggiungi Mask Singer. Il primo momento clou di questo spettacolo è stata la notevole assenza dalla giuria di Michel Berner, che ha lasciato i suoi colleghi perché doveva essere assente durante le riprese di questo episodio lo scorso febbraio per recitare nello spettacolo “I’d Rather Stay Together” al Théâtre des Variétés di Parigi.

Per colmare questa lacuna, un misterioso ospite travestito da aragosta è stato incaricato di sostituire l’attrice dopo un’esibizione di “Attention Mesdames et Messieurs” di Michel Foggin. Nel tentativo di scoprire quale personaggio fosse sotto le spoglie di un’aragosta, Magneto è stato rivelato all’inizio dello spettacolo. In quest’ultimo, possiamo scoprire archivi televisivi che mostrano un conduttore dal volto sfocato. Gli inquirenti si sono subito accorti del linguaggio del corpo e della voce che non ingannava: si trattava infatti di Laurent Roquier, il famoso conduttore di France 2 e di varie emittenti radiofoniche francesi.

Essere sul canale rivale, TF1, che gli spettatori forse non si aspettavano e quindi aveva un talento sorprendente, è molto raro su The Mask Singer.