La Germania affronta una “crescente minaccia ibrida” dalla Russia

diversi casi

Questo arresto non è il primo del genere. A dicembre, un agente del Federal Intelligence Service (BND), anch’egli sospettato di aver inviato documenti riservati all’FSB russo, è stato incarcerato. Questo doppio agente avrebbe il supporto di un ex soldato tedesco che sarebbe stato in Russia sei volte dall’invasione dell’Ucraina. Un mese prima, il tribunale di Dusseldorf aveva condannato un ex ufficiale dell’esercito tedesco a un anno e nove mesi di reclusione per spionaggio.

La Bundeswehr e l’intelligence tedesca sono particolarmente vulnerabili allo spionaggio russo? No, credo che le autorità competenti vedano la divulgazione di questi casi come una prova dell’efficacia dei servizi di controspionaggio. Tuttavia, tutti vedono una minaccia crescente dallo spionaggio russo dopo l’invasione dell’Ucraina. “deterioramento della situazione della sicurezza”, Il ministro dell’Interno, Nancy Visser, osserva mentre il suo collega alla difesa Boris Pistorius invoca “Una crescente minaccia ibridaVeniva da Mosca.

Chi è questa potenziale spia arrestata in Germania, sospettata di inviare informazioni in Russia?

In un rapporto pubblicato a luglio, il Bundeswehr Counterintelligence Service (MAD) da parte sua ha osservato che “Fu coinvolto un gran numero di agenti dell’intelligence russa. nel paese. fatto che “conferma l’eccezionale valore della Germania” alle agenzie di spionaggio russe, a causa della sua posizione geografica, del peso economico e politico in Europa e del fatto che le armi venivano consegnate a Kiev. Secondo questo servizio della Bundeswehr, l’espulsione lo scorso anno dalla Germania di quaranta diplomatici russi, sospettati di spionaggio, è certamente “Indebolito“Sono nate temporaneamente le attività di Mosca”Sfida specialeMa ha anche portato a un cambiamento nei metodi utilizzati dalla Russia con più atti di hacking e sabotaggio contro le istituzioni e le società statali tedesche. In questo contesto e all’indomani dell’arresto di Coblenza, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha confermato che stava accelerando la costituzione finanziaria e del personale dei servizi di controspionaggio.

Collegamenti con la Germania dell’Est e l’estrema destra?

Il caso Coblenza solleva interrogativi anche sui collegamenti che l’intelligence russa potrebbe trovare nella stessa Germania. Parte della popolazione tedesca, soprattutto in Oriente, è famosa per il suo storico riavvicinamento con la Russia. Questo è anche il caso del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), sul quale crescono i sospetti. Così, l’ufficiale arrestato la scorsa settimana ha partecipato per diversi mesi alle riunioni di questo partito nella sua zona. Informazione confermata dalla stessa AfD, ma evitando di ricordare che la domanda di adesione di questo ufficiale è stata definitivamente respinta… il giorno dopo il suo arresto con l’accusa di spionaggio.

Più in generale, se nessun caso di spionaggio coinvolge direttamente questo partito di estrema destra, molti funzionari eletti si preoccupano delle conseguenze di un pregiudizio pro-Putin per l’AfD. Questa formazione si rifiuta di condannare Mosca nel conflitto ucraino, si oppone alle sanzioni economiche e politiche contro la Russia e trasmette propaganda russa in Germania.

“Le persone che cooperano con la Russia e mettono in pericolo gli interessi di sicurezza tedeschi spesso mostrano convinzioni di destra e di estrema destra e lavorano per i nostri servizi di sicurezza.Il deputato socialdemocratico Sebastian Hartmann osserva con ansia.Il suo collega democristiano, Roderich Kiesewetter, va oltre e chiede controlli più severi all’interno dei servizi di sicurezza quando i loro membri incontrano l’AfD.Il partito di estrema destra contraddice queste accuse e parla di una caccia alle streghe durante Camminando sui gusci d’uovo, sa di essere sorvegliato da vicino dai servizi di intelligence interni.