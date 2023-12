Nonostante le fonti energetiche rinnovabili, non abbiamo mai consumato così tanto combustibile fossile

Per questi motivi, l’accordo sull’uscita dai combustibili fossili alla COP è stato oggetto di molte discussioni e di revisione della sua formulazione. Inoltre, quasi tutte le economie mondiali dipendono dai combustibili fossili.

Ancora oggi, nonostante l’energia rinnovabile e nucleare in Belgio, nel 2022, il 68% dell’energia primaria del Paese proveniva da combustibili fossili. L’evidenza è che liberarsi da questa dipendenza sarà molto complicato per ogni paese del mondo.

I paesi emergenti si trovano ad affrontare maggiori difficoltà. Hanno bisogno di urbanizzare intere parti dei loro territori e di costruire strade e ferrovie per raggiungere i cosiddetti paesi industrializzati. Questo sviluppo include l’uso dell’industria pesante. Richiede molta più energia rispetto a quando le infrastrutture erano già costruite e l’economia diventava più orientata ai servizi. In questo contesto, un punto di PIL in India, la cui crescita economica e demografica sta accelerando, costa sette volte più energia di un punto di PIL in Gran Bretagna, la cui economia è principalmente basata sui servizi.

Durante i negoziati della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), è stato difficile per i paesi sviluppati, che avevano beneficiato di questa costosa fase energetica prima che si diffondesse la preoccupazione per il riscaldamento globale, dettare una nuova linea d’azione ai paesi emergenti.