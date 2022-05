Guerra in Ucraina: “Sul campo si va verso lo scenario peggiore”

A poco più di tre mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto tra i due vicini è continuato. Tra i bombardamenti, le distruzioni e le decine di migliaia di morti, la tensione non diminuisce.

L’Ucraina ha anche recentemente descritto l’offensiva militare russa come “massima intensità” e la situazione estremamente difficile nel Donbass, a est del suo territorio, dove il presidente Volodymyr Zelensky accusa Mosca di praticare il “genocidio”. A questo punto l’esercito di Vladimir Putin è di stanza nel Donbass, con la conquista di Mariupol a fine maggio si rintanano diverse centinaia di soldati ucraini. Nella regione, il ritmo frequente degli attacchi aerei sembra aver contribuito al recente ritiro delle forze ucraine. Sulla scia di questi eventi, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha anche sottolineato che il conflitto sarebbe continuato fino a quando Mosca non avesse raggiunto “tutti i suoi obiettivi” in Ucraina.

La capitale russa può anche sperare di consolidare le sue conquiste territoriali in un ponte terrestre che colleghi il territorio russo alla Crimea. Cosa attribuisce un certo vantaggio alla Russia sulla Terra? “Non saltare alle conclusioni troppo in fretta.ha subito creduto al professore di politica internazionale Sven Biskop (Yugent and Egmont Institute).

(…)