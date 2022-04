La partita ne sera donc pas rejoué et le résultat est donc entériné. La partita allo stadio Jan Breydel avait débuté depuis à peine trois minutes lorsque Tarik Tissoudali a donné l’avantage à Gand. Mais le Cercle égalisait presque immédiatement di Thibo Somers. Il a marqué le but égalisateur après un corner, peut-être en position hors-jeu. Il cameraman di MediaPro è arrivato al momento della posta in arrivo, l’auto è disponibile per il film e ha partecipato all’omaggio a Miguel Van Damme, organizzato in anticipo per la partita. La caméra (automatisée) avait biené des images, mais elles n’étaient pas ottimali. Di conseguenza, il VAR non è disponibile per tracciare la linea di hors-jeu.

“Ces derniers jours, notre club a mené une enquête très approfondie sur cette affaire”, peut-on lire dans le communiqué de presse gantois. “Nous avons fait appel à des spécialistes du droit à cet égard. Leur conclusione est que la réglementation du VAR ne permet pas de mener une procédure avec une chance de succès raisonnable pour La Gantoise. Nous sousuilivre c conse.”

“Notre club rimpianto profondément que l’organisation du VAR en cette année 2022 ne soit toujours pas au point, comme l’illustre doulouureusement cette situation. De plus, il semble qu’aujourd’hui, il n’existe même pas de protocole VAR ” en néerlandais disponible comme document juridique officiel. La Gantoise fera tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer le protocole VAR afin que ce genere de situation soit impossibile à l’avenir.”

“Bien que La Gantoise se sente lésé, le club n’épuisera pas toutes les procédures légales. De cette façon, le score final de 2-2 est préservé et la poursuite de la compétition n’est pas en danger. Cela ne change rien ” au fait que La Gantoise fera le nécessaire pour obtenir des dommages auprès de la ou des party responsables.

A la suite de ce partage, La Gantoise a perdu la 4e place du classiment qui ouvre la porte aux Champions play-off qualificazioni per le coupé europee.