GP d’Australie, EL1 : Sainz survole les débats

Carlos Sainz s’est adjugé le meilleur temps au terme de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie, troisième manche du championnat du monde 2022 de Formule 1.

Carlos Sainz un entamé son Grand Prix d’Australie du bon pied ce vendridi sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne. L’Espagnol è illustre che dura la prima seduta d’essais libres en étant le seul pilote à discendere sous la minute 20, reléguant son équipier Charles Leclerc et la Red Bull di Sergio Pérez à près de sei dixièmes de seconde.

Le champion du monde de Formule 1 en title Max Verstappen suit au quatrième rang, à huit dixièmes, devant la McLaren de Lando Norris et l’Alpine d’Esteban Ocon, qui ont tous les deux terminé à plus d’une seconde de la Ferrari de téte.

Lewis Hamilton s’est adjugé le septième chrono de cette premiere séance d’essais libres, et est d’ores et déjà paré à vivre un nouveau week-end de course difficile, Mercedes ne disposant pas de « magia della soluzione » dans l’immédiat pour gommer les défauts de sa Flèche d’argent.

Le régional de l’étape Daniel Ricciardo, Fernando Alonso et Valtteri Bottas complètent le top 10 de ces EL1, qui ont été interrompus par deux drapeaux rouges : tout d’abord pour permettre aux commissari de piste rinomé dé allé ‘était détaché de la Red Bull de Pérez, ensuite en raison de l’arrêt en pista de l’Aston Martin de Sebastian Vettel sur problème mécanique.