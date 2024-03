La Francia supera la Russia in classifica – La Nouvelle Tribune

Nel campo degli armamenti, le dinamiche geopolitiche continuano ad evolversi e i recenti dati pubblicati dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) confermano questa tendenza. Per la prima volta nella sua storia, la Francia è diventata il secondo maggiore esportatore di armi al mondo. Questo incredibile aumento indica una crescita significativa delle vendite internazionali francesi, poiché sono aumentate significativamente del 47% nel periodo 2019-2023 rispetto agli anni precedenti.

Questo cambiamento di posizione sulla scena mondiale degli armamenti non è il risultato del caso, ma piuttosto il risultato di una strategia forte e di investimenti sostenuti nella difesa. La Francia si è distinta per la qualità delle sue attrezzature e tecnologie, nonché per la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti internazionali. Questa performance conferma anche il riconosciuto know-how dell’industria francese degli armamenti, che beneficia di una lunga tradizione di eccellenza e innovazione.

La rapida ascesa della Francia sulla scena internazionale degli armamenti non è avvenuta senza disordini per gli altri importanti attori del settore. In effetti, la Russia, un tempo il secondo maggiore esportatore mondiale, ha visto le sue vendite di armi diminuire drasticamente, registrando un massiccio calo del 53% tra il 2019 e il 2023. Questo notevole calo, in parte attribuibile alle tensioni geopolitiche e ai conflitti in Ucraina, ha contribuito al peggioramento della crisi. Ciò ha portato la Russia a scendere al terzo posto tra gli esportatori di armi.

D’altro canto, gli Stati Uniti hanno consolidato il loro dominio incontrastato nel campo degli armamenti, con un continuo aumento delle vendite internazionali, che rappresentano ormai il 42% del totale mondiale. Questa superiorità americana si spiega in particolare con la forza della loro industria della difesa e la loro capacità di adattarsi alle esigenze dei diversi mercati globali.

Oltre alla Francia, altri paesi hanno registrato la loro presenza sulla scena internazionale degli armamenti. Cina e Germania si collocano rispettivamente al quarto e quinto posto, a dimostrazione della diversità degli attori coinvolti in questo settore strategico. Insieme, questi cinque paesi dominano il mercato globale delle armi, rappresentando complessivamente il 75% delle vendite internazionali.