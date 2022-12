Roberto Martinez ripensa al suo tempo con i Devils: ‘Questa generazione meritava una medaglia’

Wirtualna Polska è stato confidato ai media polacchi ed è tornato al suo lungo periodo con i Devils.

Se dovesse ricordare un solo momento, un solo ricordo, Roberto Martinez sceglierebbe il momento della comunicazione tra giocatori e tifosi alla Grand-Place di Bruxelles. “È stato qualcosa di straordinario, meraviglioso e indimenticabile. Come la gente apprezzava la nostra medaglia in quel momento…”Lui ricorda.

Ma Martinez era il lavoro nel suo insieme. “Lavorare con il Belgio è stato un vero piacere per diversi motivi. Mi piace costruire e non solo una squadra. Ho trovato altrettanto importante gettare le basi, fare qualcosa che ripaghi quando probabilmente non ci sarò. Un allenatore deve pensare a due cose: i risultati, il presente e il futuro, per questo ho avuto il grande piacere di ricoprire la carica di direttore tecnico oltre a quella di allenatore, avendone la responsabilità dal 2018. Grazie a questo “, Ho avuto un’influenza non solo sull’aspetto del calcio belga oggi, ma anche su come sarà in futuro. Sono molto felice che siamo riusciti a combinare le straordinarie capacità della migliore generazione del calcio belga con il grande dedizione e cultura del lavoro del team.”

Anche se non voleva dire niente, Roberto Martinez dà importanza alla classifica FIFA. “Mostra la nostra regolarità. Per 3,5 anni siamo stati al primo posto. Il Belgio ha solo 11 milioni di abitanti. (…) Tuttavia, nel 2009 il Belgio si è classificato al 66° posto. Questo dimostra il percorso che abbiamo intrapreso, Analizzare.

“Abbiamo giocato ogni torneo per vincerlo”

Ma questo primo posto non ha valore. Contano solo i risultati. “Ogni torneo a cui siamo andati. Lo vincevamo, giocavamo a calcio d’attacco. In Russia e agli Europei, abbiamo perso contro Francia e Italia, che sono finite entrambe campioni. E sono triste che questa generazione non abbia mai vinto un titolo. Oro Medaglia Perché se lo merita.

Martinez non dimentica di aver potuto contare su una generazione d’oro ricca di talento. Ricorda spesso: “Il talento individuale di Eden Hazard, la visione di Kevin De Bruyne nel gioco, lo straordinario istinto di Romelu Lukaku, la leadership di Vincent Kompany, le grandi qualità di Witsel e Mertens e il miglior portiere del mondo, Thibaut Courtois, “ citazioni.

Spera anche che se questa generazione non sarà più in campo, continuerà a influenzare il calcio belga. “Vorrei confermare, perché è molto importante, che 21 giocatori con cui ho lavorato hanno già il diploma di allenatore e hanno seguito corsi UEFA. Lavoreranno per il bene e lo sviluppo del calcio belga”. Speranze.

“Non parlo del futuro prima di gennaio.”

Ma i Mondiali in Qatar sono ancora un brutto ricordo… “Nelle prime due partite non abbiamo giocato al nostro livello normale. Il Canada era molto ambizioso, è la loro seconda Coppa del Mondo ed erano molto entusiasti. Poi il Marocco ha dimostrato quanto sia forte”. Ho pensato che, nonostante questo vago inizio, saremmo stati in grado di iniziare. E nella terza partita, contro la Croazia, abbiamo giocato bene. Purtroppo la palla non voleva entrare. Comunque siamo stati vicinissimi al gol”. fiducia.

Ma non c’è dubbio che la colpa sia di Lukaku. “Fa parte del calcio. A volte bastano pochi centimetri per decidere se la palla entra o meno. Devi accettarlo. Lukaku? Soprattutto sono contento che abbia voluto aiutare la squadra. Dopotutto era infortunato. Noi” Siamo riusciti a rimetterlo in piedi perché nella seconda partita ha giocato 10 minuti, e nella terza 45. Questa volta però, come per quei tiri, non siamo stati così fortunati. e bastaCommenta, che aspetta gennaio per aprire le discussioni sul suo futuro.