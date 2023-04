Grandi cambiamenti per i clienti Proximus: nuovi prezzi rispetto ai prezzi della concorrenza!

Proximus esaminerà le offerte di abbonamento mobile dall’inizio di maggio. Uscire dal Mobilus attualmente applicabile. Fai spazio a Proximos Mobile. Fin qui niente di rivoluzionario. L’attuale operatore intende migliorare la propria offerta di dati per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.

“I clienti utilizzano sempre più i propri dispositivi mobili per condividere foto e video sui social network, guardare film e serie, lavorare o effettuare videochiamate. Vogliono essere connessi ovunque e in qualsiasi momento, senza sforzo e senza doversi preoccupare della quantità di dati mobili. Ciò si riflette nel consumo di dati, che continua ad aumentare di anno in anno. Negli ultimi tre anni, il consumo medio mensile per cliente postpagato è triplicato. Per soddisfare queste mutevoli esigenze e garantire la tranquillità dei clienti negli anni a venire, Proximus si rinnova l’offerta mobile Per i clienti privati ​​e professionali dal 2 maggio 2023”, afferma Proximus.

Chi dice più dati … aumento dei prezzi. Concretamente, cosa sta cambiando ea quale costo?

IL Cellulare S (3 GB, 120 minuti di chiamate e SMS illimitati) diventa Nozioni di base sul cellulare Comprenderà 5 GB, 150 minuti di chiamate e sms illimitati.

Per il resto, non c’è un vero cambiamento nelle formule. IL Mobilus M (12 GB), Mobilus Maxi (50 GB) e Unlimited (tutto è illimitato) lascerà il posto a Mobile Easy (10 GB), Maxi (50 GB), Unlimited (tutto illimitato).

Le tariffe per queste tre antiche formule erano di fila € 26,99, € 42,99, € 49,99, ma con promozione attualmente a € 19,99, € 29,99 e € 33,99 per 1 anno. Dal 2 maggio saranno offerti rispettivamente i piani tariffari Mobile Easy, Maxi e Unlimited € 19,99, € 29,99, € 49,99. Se opti per la versione illimitata, è meglio iscriversi prima del 2 maggio per approfittare della promozione. Oltre a questo, a parte le promozioni, va notato che i prezzi ufficiali della nuova offerta Proximus sono più bassi, il che non è raro sul mercato!

Oltre a questa revisione dello spettacolo, Proximus è davvero competitivo?

Con altri operatori tutte le offerte a confronto includono chiamate e sms illimitati. Quindi concentrati sulla quantità di dati che forniscono.

Rispetto a Mobile Easy (19,99€ per 10GB), per chi non ha bisogno di grandi quantità di dati, Base offre una variante da 15€ (6GB) e Orange Go Light a 12€ (4GB). Per chi desidera una formula che includa più dati, la Scarlet Ho, con 10GB di dati, è un’opzione a 18€. Youfone illimitato con 10 GB + 2 GB offerti è meno consigliato, nonostante il prezzo allettante di 13 € perché beneficerai solo di una parte della rete Proximus (non di tutte le antenne).

Per chi vuole più di 20GB di dati per competere con l’offerta Mobile Maxi di Proximus (50GB a 42,99€), il Base 29 è una buona opportunità con 40GB a 29€. Allo stesso modo, anche il Base 39 (100 GB) porta la linea a 39 €. Orange Go Intense schiaccia la concorrenza con 70 GB a 35€. Anche in questo caso, Youfone 20 GB + 5 GB a 21€ è l’offerta più economica sul mercato, ma sapendo che beneficerai solo di una parte della rete Proximus.

Navigando sui siti degli operatori, oltre che su confronti come Astel.be, puoi anche usufruire di forti sconti che possono farti risparmiare decine di euro in più all’anno.