Tutti i giorni, parte 1 del 10 ottobre 2022 – tutti i giorni

Nel riassunto della prima parte del replay quotidiano di lunedì 10 ottobre 2022: alle 19:30 Julian Belfer torna ai massicci scioperi in Ucraina e all’esplosione del ponte di Crimea questo fine settimana. Poi torna sulla propaganda dello Stato iraniano nel tentativo di fermare la ribellione nel Paese. Ha poi valutato la carenza di benzina in Francia e la mobilitazione lanciata dal gruppo Insomes “contro l’aumento del costo della vita e l’inazione climatica”. Nel suo zoom, Clement Viktorovich decifra le parole di Jean-Luc Mélenchon che hanno fatto arrabbiare i suoi oppositori e Maïa Mazaurette decostruisce elementi del suo linguaggio per difendere il suo collega Adrien Quatennens, accusato di violenza domestica. Jan Barts riceve lo storico Fabrice D’Almeida in occasione della pubblicazione del suo libro “The World History of the Rich”. Con lui, Ambre Chalumeau ha a cuore le sorti delle stelle e Jérémie Peltier dipinge un ritratto dei ricchi in Francia. Alle 20:15, Paul Gasnier ha appreso la notizia di Daraya a Kiev, che è stata bombardata dall’esercito russo per la prima volta in tre mesi. Poi è tornato con Ezz El-Din Ahmed Chaouch sulle testimonianze di François Hollande, Bernard Cazeneuve e François Moulin nel processo di Nizza.