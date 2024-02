La filosofia di Bill Gates: applica questi tre semplici consigli per avere una vita felice e di successo

Bill Gates non è sempre stato l’uomo d’affari disciplinato che è oggi. Il tempo e l'esperienza gli hanno insegnato le tre chiavi per vivere felicemente e avere successo nel mondo del lavoro. Ecco queste chiavi.

Per le tre persone che non hanno mai sentito questo nome prima, iniziamo ricordandolo Bill Gates è il co-fondatore di Microsoft. Principale azionista e direttore dell'azienda dietro Windows o Xbox fino al 2014, Bill Gates è stato per decenni uno degli uomini più ricchi del mondo. Forbes lo ha addirittura nominato “L’uomo più ricco dell’anno” 18 volte tra il 1994 e il 2017.

Come potete immaginare, non possiamo raggiungere questo livello di successo senza un certo rigore. Nel corso degli anni l’imprenditore ha interiorizzato e seguito alcuni principi, Alcuni consigli su produttività e benessere. Per sua stessa ammissione, il miliardario ha acquisito queste abitudini dopo aver subito diversi fallimenti. Poiché Bill Gates non ha sempre aderito a queste tre chiavi, ne apprezza molto il valore.

Il primo consiglio di Bill Gates: fai le domande giuste

Le domande sono sempre più importanti delle risposte. Quando ti trovi di fronte a un problema, secondo Gates, non ha senso sprecare tempo ed energie per risolverlo finché non capisci come affrontarlo. Per trovare la risposta migliore, devi prima porre la domanda migliore. Gli effetti di questo grande principio li ritroviamo sul sito del miliardario nel 2020 con il dilagare della crisi epidemica. Lui dice :

Fin da quando ero adolescente, ho affrontato ogni nuovo problema importante nello stesso modo: iniziando con due domande. Ho usato questa tecnica in Microsoft e la uso ancora oggi. Faccio letteralmente queste domande ogni settimana sul COVID-19. 1) Chi ha gestito bene questo problema?

2) Cosa possiamo imparare da loro?

Chiaramente, Bill Gates crede che non sia necessario reinventare la ruota ancora e ancora quando qualcun altro ha già trovato la soluzione ai problemi che dobbiamo affrontare. Un simile approccio non richiede creatività, intelligenza o risorse illimitate. Si tratta solo di osservare e imparare dalla testa di qualcun altro. Con Internet e l’intelligenza artificiale applicare questo primo consiglio è diventato molto semplice.

Il secondo consiglio di Bill Gates: impara a dire di no per gestire meglio il tuo tempo

Gates è un uomo d'affari come tutti gli altri. Durante i primi anni di vita della sua azienda, ammise di averlo fatto La gestione del tempo è assolutamente disastrosa. Dormiva poco, non faceva pause e trascorreva quasi tutta la vita programmando e sviluppando i primi prodotti Microsoft.

Fortunatamente, un giorno, Bill Gates ha avuto una conversazione straordinaria che gli ha cambiato la vita. L'intervistatore di Gates non era altri che Warren Buffett, il famoso magnate degli investimenti diventato miliardario negli anni ’80 (nel 2023 Buffett varrà circa 114 miliardi di dollari secondo Forbes). Fortunatamente, questo dialogo è stato catturato dalle telecamere dell'emittente britannica Charlie Ross. La citazione di Warren Buffett che ha cambiato la vita di Bill Gates è:

La differenza tra le persone di successo e quelle di vero successo è che le persone di vero successo dicono di no a quasi tutto.

Dato che Gates lavorava molto, decise di seguire il suo primo consiglio. Chi ha già affrontato bene questo problema? Warren Buffett. Cosa può imparare da lui? Inizia dicendo di no. Nel suo programma, Buffett a volte cancella intere giornate. Dedica lunghissime ore… Siediti a pensare. Spesso rallentare e fare un passo indietro è la cosa migliore che puoi fare.

Oggi, Anche Bill Gates ritiene che occupare ogni minuto della sua agenda sia un segno di mancanza di serietà. Secondo lui, interrompere i propri impegni e sovraccaricarsi di lavoro non aiuta a raggiungere i propri obiettivi nel miglior modo possibile. Siediti e pensa agli obiettivi che vuoi raggiungere. Dai la priorità ai compiti che raggiungono questo obiettivo il più rapidamente possibile e impara a dire “no” a tutti gli altri.

Il terzo consiglio di Bill Gates: fidati delle persone

Quando Bill Gates fondò la Microsoft, aveva solo vent'anni e non possedeva la minima capacità gestionale. Era anche conosciuto nel mondo degli affari come un capo tossico, che chiedeva sempre di più ai suoi dipendenti. Gates sviluppò persino l'abitudine di guardarsi freneticamente intorno nel parcheggio della Microsoft per vedere chi stava lavorando e chi era andato a casa a riposarsi.

Oggi crede che gli imprenditori debbano capire che le persone ai loro comandi non possono e non devono donarsi anima e corpo a un'azienda che non è la loro. Il miliardario afferma che il suo comportamento passato è stato dannoso per lui, i suoi dipendenti e persino la sua azienda. Si rese conto che doveva sempre farloMonitorare i loro risultati, non i loro dipendenti. Bill Gates ha impiegato anni per imparare la pazienza e la fiducia e capire che il benessere sul lavoro è una delle chiavi del successo.

Il comportamento di Bill Gates si è calmato con l'età. Lo aveva capito, Nella vita lavorativa è del tutto normale e salutare avere alti e bassi. Durante le recessioni, non è necessariamente colpa sua o di chi è sotto di lui: il più delle volte ci sono problemi strutturali che sfuggono al nostro controllo. Pertanto, dobbiamo continuare a lavorare con calma e calma Rimani aggiornato sulle nuove opportunità Ciò consentirà al fondo di riprendersi e rimanere forte.

Questa terza chiave è forse la più importante di tutte per Bill Gates. Perché ? Solo perché Una persona diventa più felice nella sua vita poiché impara la pazienza e la fiducia. Le sue relazioni personali diventano più sane e tutti ne traggono beneficio, lui compreso incentivare. Perché sì, quando una persona sente che il suo capo crede in lui, non vuole deluderlo.