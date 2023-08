Giro di Spagna: Remco Evenepoel perde la maglia rossa e resta indietro rispetto ai rivali, Sepp Kos vince la sesta tappa

Sepp Koss (Jumbo-Visma) ha vinto la sesta tappa del WorldTour, che si è snodata su 183,1 chilometri da La Vall d’Uixo all’Osservatorio Astrofisico di Javalambre. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha perso la maglia rossa contro il francese Lenny Martinez (Groupama-FDJ), che ha conquistato il secondo posto nella tappa davanti al connazionale Romain Bardet (DSM-Fermenich).

Evenepoel si è detto disposto a rinunciare per qualche giorno alla maglia rossa pur di sollevare la sua squadra dall’obbligo di controllare la corsa. Si è trattato di un gruppo di 39 uomini a cui è stato permesso di staccarsi all’inizio della tappa, senza nessuno dei finalisti ma con diversi corridori in buona posizione nella classifica generale. Tra loro ci sono Lenny Martinez, terzo con il tempo di 17 secondi, così come l’americano Sepp Koss, illustre compagno di squadra di Primoz Roglic e Jonas Vengegaard.