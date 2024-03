La Duma approva un disegno di legge che esenta da ogni responsabilità penale i soldati mobilitati o a contratto

Questo vantaggio si applica a coloro che hannoHa commesso un reato di lieve o moderata gravità ed è sottoposto ad indagine (ad eccezione di alcuni reati contro la pubblica sicurezza e contro i fondamenti dell'ordine costituzionale e della sicurezza dello Stato)“O quelli che compensano” è una frase (Ad eccezione dei delitti contro l’integrità sessuale dei minori, di terrorismo, nonché contro i fondamenti dell’ordine costituzionale e della sicurezza dello Stato)“. Pertanto, il testo menziona alcune eccezioni relative alla sicurezza nazionale della Russia, nonché al tradimento e alla cooperazione con “Organizzazione indesiderataIl piano promette inoltre ai soldati che i loro precedenti penali verranno cancellati.

I soldati che si qualificano per questa esenzione beneficeranno di “Ulteriore esonero dalla responsabilità e cancellazione del casellario giudiziale […] Se il soldato a contratto riceve un premio statale o in connessione con il licenziamento dal servizio militare per determinati motivi previsti dalla legge“.

Una prima legge sull’esenzione dalla responsabilità penale per i soldati mobilitati e a contratto era già stata adottata il 24 giugno 2023. Ma le condizioni per beneficiarne erano più rigorose. Riguarda quindi solo coloro che hanno commesso reati prima dell’entrata in vigore della legge, cioè prima del 24 giugno 2023. Pavel Krasheninnikov, presidente del Comitato per la legislazione e la costruzione dello Stato della Duma di Stato, ha spiegato che questo è stato il primo tentativo”temporaneo“.”La pratica ha dimostrato che il meccanismo funziona; Le norme proposte potrebbero essere codificate e incluse in articoli distinti del codice penale e del codice di procedura penale“, Aggiunge.

Il disegno di legge, proposto il 6 marzo, dovrà passare attraverso tre letture alla Duma, essere approvato dal Consiglio della Federazione e ricevere la firma del presidente Vladimir Putin.

Di fronte alla carenza di personale, le autorità russe stanno cercando di motivare le nuove reclute offrendo loro un’espiazione per i loro errori e garantendo loro un nuovo inizio.