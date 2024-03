Il corpo di una bambina di 4 anni è stato trovato a Gard e suo fratello è ancora disperso

Secondo un primo rapporto, il maltempo del fine settimana ha ucciso sei persone nel sud della Francia. “Il corpo del bambino corrisponde alla descrizione di un minore di 4 anni.” È stato scoperto nei pressi di Dunes, nella regione del Gard, ha annunciato la Procura di Nîmes in un comunicato stampa diffuso martedì 12 marzo. “Questa scoperta è stata fatta nell'ambito di ricerche rese possibili dal ritiro del corso d'acqua.”aggiunge il Pubblico Ministero, che lo precisa “Le indagini continuano per ritrovare il ragazzo che risulta ancora disperso.” Segui la nostra diretta.

L'identità del padre è stata confermata. Lo conferma la Procura di Nimes “L'uomo scoperto lunedì è in realtà il padre dei due bambini scomparsi.” Il bilancio delle vittime del maltempo nel sud-est della Francia è finora arrivato a sei, cinque nel Gard e uno nell'Hérault.

Le ricerche continuano e trovano due persone. Oltre al ragazzino a Dion (Gar), da sabato non è stato ritrovato anche un uomo a San Martin de Valamas (Ardèche).

Charente-Maritime e Gironda, gli ultimi dipartimenti in allerta arancione. In Il bollettino sarà pubblicato martedì alle 16.00L'Agenzia meteorologica francese ha mantenuto lo stato di allerta per queste due regioni in previsione del rischio di “inondazioni”.