La divertente reazione di George, Charlotte e Louis alle foto di fidanzamento dei loro genitori

Martedì 27 settembre, il giorno dopo la fine del periodo di lutto per la Regina Elisabetta II, il nuovo Principe e Principessa di Galles hanno fatto la loro prima uscita ufficiale… in Galles. Il principe William e sua moglie Kate Middleton hanno lasciato la loro nuova casa a Windsor per incontrare gli abitanti di Swansea. Un’occasione per la coppia per dare notizie sui loro tre figli: George, Charlotte e Louis (9, 7 e 4 anni).

Un video catturato quel giorno e caricato su TikTok rivela lo scambio di Kate Middleton con una donna gallese che è venuta a salutarla con una bandiera disegnata con una foto del suo fidanzamento con il principe William, che risale al 2010. Oh mio Dio, è questo dal nostro fidanzamento? Ci ridiamo sempre. Anche se siamo sposati da 11 anni, stiamo insieme due volte, quindi è insolito Commenti della principessa quarantenne, che ha condiviso la vita dell’erede al trono sin dal loro incontro all’Università di St Andrews.

A quanto pare i giovani George, Charlotte e Louis hanno già storto il naso negli album fotografici: “ I bambini guardano le foto e dicono: “Mamma, sembri così giovane!” » »

Kate Middleton è rimasta affascinata anche da quanto sia stata simbolica questa visita in Galles: non solo ha sbloccato i loro nuovi titoli di Principe e Principessa del Galles, ma ricorda che la coppia ha vissuto nella zona dopo il matrimonio reale, celebrato dal principe William nel 2011. Pilota dell’ambulanza di ricerca della RAF. ” È così bello essere di nuovo in Galles perché era dove vivevamo prima che avessimo la nostra famiglia e tutto, quindi è un giorno davvero speciale. »