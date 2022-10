La principessa Elisabetta dice addio ai suoi lunghi capelli

popolo e re

La conoscevamo per i suoi lunghi capelli castani. La principessa Elisabetta ha recentemente deciso di optare per un taglio di capelli più corto.

Venerdì 30 settembre 2022, la famiglia reale belga si è recata alla Royal Military School di Bruxelles per vedere il principe Gabriele ricevere il suo castello blu dalle mani di suo padre, il re Filippo del Belgio. Il compito del re è tradizionalmente quello di regalare questo copricapo agli studenti del plotone di cui ora fa parte suo figlio. Questo cappello blu attesta il suo successo nella fase di avvio di sei settimane al campo militare di Elsenborn, situato nell’est del paese. Due anni fa, fu Elizabeth a riceverlo.

All’evento erano presenti anche il principe ereditario belga e sua madre, la regina del Belgio Matilde. Anche la duchessa del Brabante ha adorato un nuovo taglio di capelli per l’occasione. Questa spazzola ha scelto un pettine più corto più saggio dei suoi capelli lunghi e mossi. Per stare al passo con questo nuovo cambiamento, ha optato per un look composto da un abito cappotto doppiopetto con stampa Principe di Galles che ha abbinato a una pochette e décolleté bordeaux. Una scelta sobria contrasta con quella di sua madre, la regina Matilde. Per celebrare l’evento ha scelto un abito Natan giallo, una blusa con colletto Lavallière arancione e la “foglia d’acero” di Bebe.