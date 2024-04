La cucina italiana autentica e casalinga a La Cantina, Rue Saint-Denis, festeggia il suo 30° anniversario

Lui appare ristorante. Ha però A Trattoria Un ristorante italiano, con un'atmosfera meno formale e un servizio più rilassato che serve cucina italiana familiare in un'atmosfera amichevole. Se La Cantina è immersa in una luce stimolante, è sotto le magnifiche viti di 300 anni nel cortile di questa locanda, dove in estate puoi assaggiare la Bella Vita e la cucina italiana. Posto unico!

Il titolo fa quasi parte del patrimonio di Liegi. “Nel luglio 1994, i miei genitori Etienne e Marie-Lucy hanno creato La Cantina. Il nostro ristorante allora proponeva una cucina italiana familiare molto diversa da quella che veniva servita all’epoca. In effetti, mia madre era italiana e mio padre si innamorò dell'Italia e della cucina italiana più o meno nello stesso periodo di mia madre… e come famiglia viaggiavamo in tutta Italia. Principalmente dal nord: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana,… e ho visto una vasta gamma di ristoranti.“

Trent'anni dopo, questo indirizzo di Liegi è gestito dalla figlia Stephanie, che è riuscita a preservarne le qualità grazie alla sua dedizione alla cucina dei migliori prodotti. Molto semplicemente, per rivelare i sapori originali. Anche se è più una questione di emozioni che di onore. Una passione che si è anche mossa ed evoluta. “Faccio ciò che amo. Mi piace che ci sentiamo leggeri quando partiamo da qui“, sottolinea la chef, che lascia esprimere anche il suo lato esotico. Come quando prepara per alcuni piatti la pasta fresca con farina di farro bianca della regione Kunas di Schofheide.

La ricetta di famiglia dell'ossobuco cotto per due ore con sedano, carote, un po' di pomodoro e un tocco di arancia bolle ancora nelle cucine. Ma ormai sono passati alcuni anni e porta anche le buone verdure del sole, raccolte dai produttori vicino a casa sua. “Pomodori, zucchine, erbe aromatiche. È una cucina vivace e sana che piace anche a me. A volte anche a seconda dell'umore della giornata.“

Nel 2024 La Cantina festeggia il suo 30° anniversario. Per l'occasione propone un menù di compleanno Prezzo 30 euro a persona per tre portate (3 piccoli antipasti, scelta tra due primi e scelta tra due piatti). Un ulteriore stimolo per aprire la porta, sorridere all'accoglienza rispettosa di Fatima, da 25 anni fedele a questo incarico, e lasciarsi (ri)tentare dalla cucina più fresca, autentica ed equilibrata. Con una selezione di vini che evidenziano un viaggio soleggiato verso una destinazione amata.

la cantina

2 rue Saint-Denis

www.cantinaliege.be

