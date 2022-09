“Può essere scioccante, ma questi sono i prezzi!”: Ecco le grosse tasse che Jean Pascal ha chiesto a Star Ac per partecipare a Dancing With the Stars.

Il candidato a “Star Academy 1” ha rivelato di aver chiesto 100.000 euro per partecipare al programma Ballando con le stelle. “Finché lo fai, se ti prendono ragazzi, vai al jackpot, fai oscillare le Jordan (Télé-Loisirs). Se ordini 100, ti diranno 60 e scendi a 70 ma sono i prezzi Potrebbe scioccare le persone, ma sono i prezzi”.

E non è probabile che TF1 venga accettato. “Non me lo daranno, non credo.” Quest’anno, la più grande star (Billy Crawford) ha già guadagnato 80.000 euro secondo la rivista Public. David Doylett riceverà 60mila euro. Eva Quinn avrebbe ricevuto 50.000 euro, contro i 40.000 della Florent Beer e i 30.000 di Teo Fernandez.

“mi ha detto : “Non dire che ho rinnegato Star Ac”

IlTraduttore agitatore È tornato anche a Chez Jordan nel backstage della riunione degli ex studenti Accademia stellare. “È stato fantastico. È stato un piacere incontrarsi di nuovo”.pur osservando che Jennifer li ha evitati al di fuori delle riprese del 20° anniversario. “Ci sarebbe piaciuto vederla. Abbiamo visto Nikos che ci ha detto: “Vieni nel tuo camerino!” Ci sarebbe piaciuto vederci, potrei essere arrivato in quel momento”, progresso. “L’abbiamo vista girare sul set. Azione, abbiamo girato, abbiamo fatto lo spettacolo e poi se n’è andata”. Anche in questo programma per Télé-Loisirs, Jean-Pascal Lacoste ha rivelato i suoi piccoli singhiozzi durante una pausa. Al bar ci siamo fatti un po’ il solletico, perché lei mi ha detto: “Non dire che ho rinnegato Star Ac.” Perché ho detto che ha rinnegato Star Ac. Per dieci anni, il suo viso era sfocato in tutte le foto. Perché siamo confusi, se non abbiamo problemi con Star Ac’? ”



in breveE il Jean-Pascal Lacoste ha confermato che l’atmosfera era un po’”tensioneTra lui e Jennifer sul set, anche se dice di essere pronto a seppellire l’ascia di guerra. “Penso che sia arrabbiata con me per averlo detto. Anche se non è cattivo. Anche quando parlo con alcune persone al lavoro, non mi dicono che quello che ho detto è sbagliato. Poteva dire: ‘Non volevo che nessuno mi parlasse Stella AC Da dieci anni e ora è tornato”.