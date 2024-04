Batman è plagio? Il giudice si pronunzierà nella causa intentata nel 2022

Anche se The Batman 2 subirà ritardi, i fan saranno felici di sapere che la serie Penguin sta andando bene e che il film originale con Robert Patterson è sopravvissuto a un caso di plagio.

Film Batman con Robert Patterson È stato un successo con il suo eroe torturato, ambientato in un mondo molto più realistico di altri adattamenti dei fumetti DC, il suo mondo viscido, oscuro e corrotto. Con un tale successo, possiamo solo aspettarci un seguito dal suo regista Matt Reeves (Il pianeta delle scimmie: Supremazia). Sfortunatamente, anche se l’uscita era prevista per il 2025, la produzione non vedrà la luce fino al 2 ottobre 2026, se tutto andrà bene. Questo almeno dà al regista il tempo di migliorare la sua serie, poiché… Colin Farrell Riprende il ruolo di Oswald Cobblepot in Il Pinguino, in uscita questo autunno. Ha inoltre consentito all’intero team di chiudere un problema che altrimenti avrebbe potuto essere eliminato. Quello in cui Batman viene accusato di plagio.

Batman vince sempre

E sì, ricorda, alla fine del 2022, quando uscirà il film The Batman, Designer Chris Wozniak Lui protestò e sporse denuncia contro la produzione, spiegando che si trattava di mero plagio del suo lavoro “L’enigma finale” poi “Il cappello del cieco”(È stato suggerito più volte, ma mai utilizzato dalla DC Comics). Proprio come Matt Reeves, l'uomo è stato fortemente ispirato da Seven of David Fincher, dove troviamo il Cavaliere Oscuro confrontarsi con l'Enigmista, in una rivisitazione più cupa e realistica di Gotham; Dove i supercriminali lasciano il posto agli assassini psicotici. All'epoca, Wozniak realizzò un video comparativo, elencando tutte le somiglianze tra il suo lavoro e il film di successo. Da allora questo video è stato eliminato secondo com.comicsblogMa troviamo questi esempi:

L'Enigmista lascia un pacco che esplode in faccia a Batman.

Come in Seven, l'ispettore Gordon e Batman si ritrovano ad affrontare un nuovo tipo di crimine a ogni omicidio, che porta poi alla rivelazione finale.

Nel cappello del cieco, Batman trova una lettera del suo avversario che promette che i corpi arriveranno presto.

Wozniak paragona il suo indovinello “I NO UR WAYNE” al simbolo del film Batman “I KNOW THE TRUTH YOU”.

Da allora, la relazione tra il designer Chris Wozniak e il regista Matt Reeves ha suscitato molto scalpore. Tuttavia, pochi giorni fa la corte si è pronunciata a favore di Reeves. Il film Batman non è plagio. Mercoledì 27 marzo il giudice Paul Engelmayer ha spiegato che, anche se ci fossero somiglianze, non sarebbero sufficienti a giustificare l'accusa di plagio. “Le principali somiglianze tra le opere – serial killer solitari intenzionati a distruggere la società, cattivi che provocano i loro inseguitori con “indizi ed enigmi” e momenti di “chiarezza o epifania” che spingono i cattivi al crimine – sono troppo banali per supportare la rivendicazione di copyright di Wozniak. . “, lei disse Reuters. L'ironia è che, secondo il giudice, Wozniak è colpevole di violazione del copyright Dato che lo ha fatto, ha utilizzato pubblicamente elementi dell'universo di Batman intenzionalmente e senza l'approvazione della DC Comics: “il che costituisce una chiara e flagrante violazione del copyright”.