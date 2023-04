La crociera diventa un incubo per una coppia che chiede più di 1 milione di euro a TUI: “esperienza dolorosa”

Dawn e suo marito Ian, entrambi scozzesi, hanno prenotato una crociera da 9.000 sterline (circa 10.000 euro) con TUI. Si prevedeva di trascorrere quindici giorni nei Caraibi, passando per diversi paesi. Ma secondo il Daily Mail, solo cinque giorni dopo la coppia ha ricevuto una lettera che si intrufolava attraverso la porta della loro cabina dicendo loro di annullare la crociera.



“Ero devastata”, ha detto Dawn ai media britannici. Non c’era nessun senior manager con cui parlare per una spiegazione. La coppia è stata quindi messa su un volo per Manchester, in Inghilterra, mentre vivevano a Glasgow, in Scozia. Ho dovuto pagare un extra per i posti in prima classe perché avevo mal di schiena. E quando siamo arrivati ​​a Manchester, ci sono volute altre sei ore e mezza di autobus per Glasgow. Quando sono arrivati, ero paralizzato”.