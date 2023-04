Francia: allertati dal pianto di un bambino, i soccorritori scoprono sua madre morta nel suo appartamento

UNHo sentito un bambino piangere da ieri sera”, ha detto ai colleghi di Arras un residente dell’Habitat Pas-de-Calais, nel distretto di Hochettes di Arras Voce del Nord. Questo martedì verso le otto del mattino, al sesto piano dell’ingresso numero 1 di questo edificio, viale Millet ad Arras, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco su richiesta dei residenti preoccupati. Hanno dovuto usare una grande scala per rompere una finestra ed entrare nell’appartamento prima che una donna di 32 anni venisse trovata morta lì.

La data della morte risale a più di 24 ore prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Il bambino di un anno è rimasto con la sua famiglia.

Secondo due vicini di casa di questo edificio, che i residenti considerano tranquillo, Laura, 32 anni, disoccupata, è stata una brava madre. “Il suo bambino era sano, sempre vestito in modo ordinato”, ricorda Marin che vive al piano di sopra. Poi qui, a volte sentiva attraverso i muri, quindi quando si prendeva cura del bambino, lo si sentiva ridere con lei. E non lo faceva Non piango a lungo quando era con lui.

La giovane non usciva molto se non per una passeggiata con suo figlio e il suo cane.