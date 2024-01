La Costa d'Avorio ha aperto il processo di qualificazione per la Coppa d'Africa 2024 con una vittoria casalinga sulla Guinea Bissau (2-0), sabato ad Abidjan. Pertanto, gli elefanti sono in testa al primo gruppo, che comprende anche la Nigeria e la Guinea Equatoriale.

Sekou Fofana, l'ex capitano del Lens che ora gioca per il club saudita Al-Nassr, ha acceso la polvere al quarto minuto con un tiro da dentro l'area. Oparin Djoko, il portiere della Guinea-Bissau Francis Borens nella Professional Challenger League, è rimasto impotente. In condizioni estremamente calde e umide allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara, Jean-Philippe Crasseau ha deliziato il pubblico ivoriano con un tiro equilibrato nell'area avversaria per raddoppiare il punteggio e portare la sua squadra in vantaggio una volta per tutte (58° posto).

Per quanto riguarda la squadra ivoriana, Jean-Thierry Lazare Amani (Union Saint-Gilloise) era assente nella lista delle partite. Essa Doumbia, ex Anderlecht e Zlte Waregem, è entrata in campo nel finale della partita, mentre Christian Kouame, altro ex giocatore del Moov, ha mantenuto la sua casacca. Nella Guinea-Bissau, Djoko è stato l'unico a rappresentare il campionato belga, dato che Carolo Prosper Mendy non era tra i marcatori e l'attaccante dell'Isefi Zinho Djano è rimasto in panchina.

Le gare proseguiranno domenica alle 15 contro Nigeria e Guinea Equatoriale. Nel secondo girone, i Faraoni d'Egitto incontreranno il Mozambico alle 18, mentre il Ghana affronterà Capo Verde alle 21.