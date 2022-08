Games with Gold: ecco i giochi disponibili su Xbox a settembre

Come di consueto alla fine di ogni mese, Microsoft ha appena rivelato i nuovi giochi che verranno presentati ai giocatori di Xbox Live Gold a settembre. Due titoli Xbox Series/Xbox One, una Xbox 360 e una Xbox. Nota che questa è l’ultima volta che i giochi delle generazioni precedenti vengono offerti da Redmond.

Gli dei cadranno

Gli dei cadrannoÈ il rogue-lite sviluppato da Deep Silver. Rilasciato nel gennaio 2021, ci immerge direttamente nella cultura e nella mitologia celtica chiedendoci di farci strada attraverso i labirinti delle caverne. Tuttavia, il titolo non ci convincerà, con un gameplay troppo generale, una gestione troppo semplicistica e un level design troppo pigro.

Nota che Gods Will Fall sarà disponibile per tutto il mese, dal 1° al 30 settembre.

Eroi a doppio calcio

Mix di giochi musicali shmup, ti interessa? Ecco la scommessa audace che l’Headbang Club ha provato nella sua prima partita: Eroi a doppio calcio. Approdato appena due anni fa, il gioco ci catapulta in un mondo post-apo in cui dobbiamo eliminare i nemici… ascoltando musica. È molto simile a Guitar Hero o Rock Band, è carino, l’universo è davvero pazzo e colorato e puoi relazionarti con esso molto rapidamente, a condizione che tu sia un fan dell’hard rock.

Anche Double Kick Heroes sarà disponibile per un mese, ma dal 16 settembre al 15 ottobre.

Thrillville

ricordare. C’è stato un tempo in cui i giochi di gestione dei parchi di divertimento erano pieni di unità e PC. Thrillville è stato rilasciato nel 2006 e appartiene a questa categoria, ad eccezione di un dettaglio: puoi giocare come visitatore nel parco e partecipare alle attrazioni. Certo, il titolo ha avuto molte rughe, ma il divertimento è chiaramente lì. Assicurati che il tuo giardino sia abbastanza divertente per i visitatori e sentiti libero di apportare tutte le modifiche necessarie per farli divertire.

Thrillville è disponibile durante la prima metà di settembre e può essere scaricato da giovedì 1 settembre. Rimarrà così fino al quindicesimo.

Cancello 2

Portal 2 è ancora necessario? Il titolo è stato rilasciato da Valve, la società madre di Steam, nel 2011 su PC e console, ed è ora considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi. Con un gameplay altamente innovativo che richiede di orientarsi attraverso numerosi enigmi attraverso portali, il gioco rimane, ancora oggi, un riferimento per molte produzioni standalone o più grandi.

Il Gate 2 sarà disponibile dal 16 al 30 settembre.

Ricordiamo infine che ScourgeBringer, uno dei giochi in evidenza ad agosto, è ancora disponibile per il download fino al 15 settembre.

