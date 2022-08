Snapchat sta lanciando una funzione a doppia fotocamera, che consente di acquisire contenuti sia dalla fotocamera anteriore che da quella posteriore contemporaneamente.

PARIGI, 29 agosto (Benin News/EP) –

chatta veloce sul lancio Doppia fotocameraUna nuova funzionalità che consente agli utenti di acquisire contenuti contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e posteriore.

Il social network ha annunciato questa nuova funzionalità all’inizio di quest’anno come parte di incarnazioneCome si legge in un comunicato inviato a Europa Press.

Snapchat è ora disponibile Doppia fotocamera Situato al centro della barra degli strumenti della fotocamera principale dell’app. Sarà presente anche nella modalità di uscita insieme ad altri strumenti, come Green Screen, Autovelox e Fast Cut.Il lancio è previsto nei prossimi mesi.

L’utente può utilizzare questa doppia fotocamera per creare tutti i tipi di contenuti su Snapchat, comprese le istantanee delle proprie istantanee e storie o video Spotlight più raffinati.

Per fare ciò, Snapchat ti consente di selezionare uno dei suoi layout, ad esempio. Ritratto, paesaggio, immagine nell’immagine e ritaglio. Inoltre, l’utente può comunque accedere a strumenti più tradizionali, come musica, “adesivi” e obiettivi.

La doppia fotocamera è ora disponibile in tutto il mondo sui dispositivi iOS di iPhone XS e XR. Questa nuova funzionalità arriverà invece su Android nei prossimi mesi.

Uso simultaneo di due bersagli verso l’alto

Con la doppia fotocamera, Snapchat si unisce ad altri social network che ruotano attorno alla fotografia, come BeReal e Instagram. La funzione principale dell’applicazione francese è che l’utente carica una foto ogni giorno da due diverse angolazioni: Quelli della lente anteriore e posteriore.

Alla fine dello scorso luglio, Instagram ha seguito l’esempio di BeReal e ha lanciato la doppia funzione, che consente di scattare foto e video contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e posteriore di un dispositivo mobile.