Ecco i requisiti del PC

Con l’avvicinarsi del lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision ha finalmente rivelato i requisiti di sistema per eseguire il titolo su PC. Stiamo valutando.

Come sapete, presto i giocatori potranno competere con gioia e allegria call of duty guerra moderna 2. Infatti, Il titolo è atteso per il 28 ottobre 2022 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

A proposito e per chi ha preordinato il gioco, Potranno accedere alla campagna per giocatore singolo di Modern Warfare 2 domani alle 20:00.. È già possibile preinstallare la modalità storia a partire da mercoledì 19 ottobre 2022. Per quanto riguarda il gioco completo, che include modalità multiplayer, Sarà possibile scaricarlo sui rispettivi dispositivi dal 27 ottobre. Tuttavia, le prime foto verranno pubblicate online il 28 ottobre.

Tuttavia, Activision si rivolge ai giocatori di PC di oggi rivelando Configurazioni minime, consigliate, competitive, Ultra 4K Da Call of Duty Modern Warfare 2. In termini di configurazione minima, non è troppo avido in quanto richiede solo un processore Intel Core I3-6100, Core I5-2500K o AMD Ryzen 3 1200. Infine per quanto riguarda la GPU e la quantità di spazio di archiviazione Sarà sufficiente una scheda Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD RX 470 e 72 GB.

Diverse configurazioni PC per Call of Duty Modern Warfare 2

Vediamo poi nel dettaglio le altre configurazioni:

Requisiti

Consigliato/Competitivo/Ultra 4K: Windows 10 64-bit (ultima versione)/Windows 11 64-bit (ultima versione)

processore

Raccomandazione: Intel Core I5-6600K / Core I7-4770 / AMD Ryzen 5 1400

Competitivo: Intel Core I7-8700K / AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core I9-9900K / AMD Ryzen 9 3900X

RAM

Consigliato: 12 GB

Competitivo: 16 GB

Ultra 4K: 16 Go

Spazio di archiviazione

72 GB di spazio per tutte le configurazioni

Cache risorse ad alta risoluzione

Minimo: fino a 32 GB

Consigliato: fino a 32 GB

Competitivo: fino a 32 GB

Ultra 4K: fino a 64 GB

Scheda grafica

Consigliato: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Competitivo: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

Ultra 4K: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

memoria video

Consigliato: 4 GB

Competitivo: 8 GB

Ultra 4K: 10 volte

Consigliati i driver Nvidia e AMD

Nvidia: 516.59

AMD: 22.9.1

Ora conosci esattamente i requisiti di base per giocare a Modern Warfare 2 in base alla tua configurazione. Promemoria, Call of Duty Modern Warfare 2 imporrà un controverso sistema di verifica del numero di telefono Per giocare in multiplayer e Warzone 2.0.