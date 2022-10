Prime: cosa devi sapere prima di trasferire il tuo account in Belgio

L’arrivo di Amazon in Belgio è sinonimo di tariffe più vantaggiose per gli abbonati Prime. Per usufruire di questa nuova tariffa, dovrai trasferire il tuo account. spiegazioni.

49,9 euro all’anno sono stati pagati agli abbonati belgi con questa formula a pagamento in Francia, ma in Francia Amazon ha annunciato un aumento dei prezzi. D’ora in poi l’abbonamento annuale costa 69,9 euro. In Belgio bisognerà contare su una tariffa di 2,99 €/mese o 25 €/anno. Quindi potrebbe essere allettante riportare il suo account principale su Amazon.com.be. Ma come esattamente?

Come trasferire il tuo account in Belgio

Vai su Amazon.com.be e fai clic sul pulsante “Prova Prime gratuitamente” in alto a destra dello schermo.

Quindi fai clic sul pulsante “Inizia 30 giorni di prova gratuita” e seleziona te stesso nella finestra successiva con le tue credenziali Amazon, che normalmente utilizzi su Amazon.fr.

Il tuo abbonamento Prime verrà automaticamente annullato in Francia e restituito in Belgio.

Cosa sapere prima di fare la mossa

Abbonandoti a Prime in Belgio e rinunciando alla formula di abbonamento francese, perderai l’accesso ad alcuni vantaggi Prime:

Accesso a 2 milioni di titoli inclusi nel piano Amazon Music Premium

Accesso illimitato a Prime Reading e ai suoi e-book

Fai attenzione, perderai anche i seguenti oggetti:

Registra il tuo ordine (che rimarrà su Amazon.fr)

Le tue schede di prodotto (che rimarranno su Amazon.fr)

Accesso ad Amazon Music Unlimited (a pagamento)

Accesso a Kindle

Come capisci, la transizione non è agevole.

Soluzione: puoi avere due account

Se hai acquistato libri Kindle su Amazon.fr, nulla ti impedisce di mantenere il tuo account francese e di annullare l’abbonamento Prime, di creare un abbonamento Prime in Belgio con un nuovo account e approfittare così di un prezzo più vantaggioso per accedere a Prime Video. Ciò ti consentirà di accedere ai tuoi e-book, al Kindle Store e alla cronologia degli ordini.

L’offerta belga è particolarmente interessante se il tuo account Prime viene utilizzato principalmente per accedere al catalogo video in streaming o al cloud storage.

Può essere riabbonato in Francia

Se hai fretta di passare all’offerta belga non appena viene annunciata, nulla ti impedisce di annullare il passaggio contattando il servizio post-vendita di Amazon. Molti dei nostri lettori hanno confermato che questo è possibile. In questo caso, la tua libreria Kindle è già stata ripristinata.

_

