La chiave dell’agenda climatica di Pitton è tagliare la nebbia

Sebbene la signora Pelosi abbia promesso a San Francisco di proteggere tali accordi sul clima, almeno quattro persone vicine ai negoziati a Washington hanno definito “morto” il progetto di energia pulita.

La senatrice Tina Smith, democratica del Minnesota e capo del programma, ha detto che le sarebbe costato quando Munch avesse vinto il voto sulla legge di bilancio – e altri democratici si erano concentrati sull’ambiente.

“Dobbiamo avere una forte azione per il clima nel budget migliore costruito”, ha detto. “Sono pronto per tutti gli approcci, ma come ho detto, non sostengo l’accordo sul budget che dobbiamo approvare con la mossa per il clima. Ci sono 50 senatori democratici che devono prendere ogni nostro voto per approvare questo budget.

Sig. Manjin, possessore Relazioni finanziarie personali Per l’industria del carbone, inizialmente voleva scrivere i dettagli del progetto in qualità di presidente della commissione per l’energia e le risorse naturali del Senato. Manzin stava considerando un progetto di elettricità pulita che premiasse le domande per il passaggio dal carbone al gas naturale, che è meno inquinante, ma rilascia anidride carbonica e potrebbe perdere un altro gas serra, il metano. Lo stato natale di Manjin, la Virginia Occidentale, è uno dei maggiori produttori di carbone e gas della nazione.

Ma nei giorni scorsi il sig. Ha notato che era completamente contrario a un progetto di energia pulita per la gestione di Manchin.

Di conseguenza, lo staff della Casa Bianca sta spingendo per calcolare l’impatto delle emissioni derivanti da altre misure climatiche nel disegno di legge, comprese le agevolazioni fiscali per i produttori di energia rinnovabile e le agevolazioni fiscali per i consumatori che acquistano veicoli elettrici. A differenza di un piano per l’energia pulita, le agevolazioni fiscali scadono dopo un certo periodo di tempo e non esiste il potere di trasformazione del mercato di una strategia più sostenibile.