La cartolina di Natale del principe Harry e Megan Markle ha sorpreso molti netizen (foto)

Il principe Harry e Megan Markle Delizia i loro fan condividendo questa cartolina di Natale 2022, che contiene un’affascinante immagine della coppia. L’immagine è molto diversa da quella che hanno inviato negli ultimi anni. La foto patinata mostra la coppia vestita in elegante smoking ai Robert F. Kennedy Awards. Kennedy Center for Human Rights all’inizio di questo mese a New York City.

“Vi auguriamo una felice vacanzaPotresti leggere una carta condivisa nella loro organizzazione archwell.

“Dalla nostra famiglia alla tua e per conto dei nostri team di fondazione archwelldottoressaarchwell suono Farchwell Productions, vi auguriamo salute, pace e un felice anno nuovo. Il meglio auguriIl principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa Sussex.“

I figli della coppia non sono mostrati nella foto della cartolina di Natale.

FinoraLa cartolina dell’anno scorso conteneva la prima foto della loro figlia di un anno, lilibete ha dato un raro assaggio diArchitre anni. Il fotografo Alexei ha catturato la foto straordinaria Lubomirsky Nella loro casa in California durante l’estate. Il fotografo Alexei ha anche scattato le foto ufficiali del fidanzamento e del matrimonio di Harry e Meghan.

“In questo anno 2021 abbiamo accolto nostra figlia, lilibetNel mondo. Archi Ci hai reso uno “Maman” e uno “Baba”E Lily ci ha fatto diventare una famigliala coppia ha scritto l’anno scorso.

Nel 2020 e nel 2019, Archi È anche elencato sulla carta insieme ai suoi genitori.