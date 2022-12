“Le nostre vite sono cambiate venerdì sera”: la potente emozione dell’ispettore Bertrand Caroy nelle tempeste della vita

Les Orages de la vie, un programma condotto da Christophe Dechavan, dà uno sguardo a queste tragedie di una vita.

Alla stazione di polizia di Buren, Christophe Dechavan ha incontrato un ispettore che conosceva bene i turisti belgi: Bertrand Caroy.

Con il recupero della fuga del poliziotto, ripensa a un tragico incidente accaduto durante la sua infanzia. “Le nostre vite sono cambiate un venerdì sera qui quando siamo venuti a bussare alla porta, io avevo 7 anni e mezzo e mia sorella 11”Lui ricorda.

Il dramma arriva nel 1976 intorno alle 19:00. Christian, il fratello maggiore di Bertrand, ha 14 anni. Esce dalla sala biliardo dove ha le sue abitudini. È tornato a casa in bicicletta con uno dei suoi amici. Contemporaneamente un’auto entra in una strada vicina: l’autista non vede i ragazzi a lato della strada e colpisce violentemente Christian e viene poi scaraventato a terra.

I suoi familiari, avvertiti dall’amico che lo accompagnava, hanno cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Bertrand e sua sorella Chloe vengono accolti dai vicini durante la scena.

“Niente rimane lo stesso.”

Vedendo le testimonianze dei suoi parenti nel programma trasmesso il 20 dicembre, l’ispettore Karui ha versato qualche lacrima di commozione. “Questo non è inevitabile.”anche dopo 40 anni. “Niente era più come prima, mio ​​padre era un agente di polizia che capì in prima persona cosa stava succedendo ma mia madre non lo capì subito, dopo si depresse e dopo quel periodo la nostra famiglia fu completamente distrutta. Peccato…”

“Un forte legame” Bertrand Caroy unito a suo fratello. Ricorda i piccoli aneddoti che ancora lo rasserenano. “È una mancanza, è una cosa che manca, volevo che anche mio fratello e mia sorella maggiori continuassero a esistere, gli mancava qualcosa quando ti capita, tutto crolla, anche se siamo i più forti del mondo…”

L’uomo che ha messo fuori combattimento suo fratello era molto ubriaco e faceva parte delle forze dell’ordine. “Non ho paura di dirlo: sì, mio ​​fratello ha ucciso un poliziotto”. Un’altra motivazione per il piccolo Bertrand per il suo futuro. “Ho sempre avuto questo desiderio di essere un agente di polizia, soprattutto per controllare le strade e salvare vite”.